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8 сентября 201908:08 Саркар Магомедов

Незабываемая победа Хабиба: Дагестан ликовал всю ночь

Незабываемая победа Хабиба: Дагестан ликовал всю ночь

Победу знаменитого земляка шумно праздновали этой ночью в Дагестане. Жители республики ликовали сначала у экранов телевизоров, затем вышли на улицы. Махачкала буквально заполнена восторженными болельщиками.

Если Дагестан опять не спит, а улицы переполнены ликующими десантами мужчин в папахах, вопросов о том, что эти люди празднуют, ни у кого не возникает. У побед Хабиба Нурмагомедова — всегда своя, неповторимая атмосфера.

Центральный проспект Махачкалы. Перекресток. Все закрыто. Ощущение, что ликующих людей с не остановить — эмоции у них просто зашкаливают. Болельщики танцуют на ночных улицах.

Экраны на улицах и стадионах, как в Дербенте и Хасавюрте, кинотеатры как в Каспийске и Махачкале. Безудержное ликование, которому, впрочем, предшествовали 15 минут нервотрепки. Замирание после каждого удара американца и взрыв оваций, когда Нурмагомедов заставил-таки соперника сдаться.

"Хабиб, брат я сегодня вот этот голос рад, и тебя весь оставил", — кричит в микрофон болельщик. "Оставили" голоса, конечно, не только болельщики, но и секунданты, среди которых — отец спортсмена. И сам Хабиб, прошедший тяжелейшую весогонку и так долго благодаривший фанатов после боя.

Победы Хабибу желали все, отовсюду. Например, туристы с горных вершин, которые кричали: "Орлы, вперед!" Болельщики из других городов: "Хабиб, желаю тебе удачи от Нижнего Новгорода и от всей России! Ты лучший!"

28 побед из 28 возможных — это история не только о рекорде, которым восхищаются во всем спортивном мире, но и о взаимоуважении. Сразу после боя Нурмагомедов заявил, что собирается внести пожертвование в благотворительный фонд своего поверженного соперника Дастина Порье. Жест, который по достоинству оценили все фанаты, которые уже ждут возвращения чемпиона на родину.

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