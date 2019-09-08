Выборы в Новосибирске: на участки придут более миллиона избирателей

В Новосибирске избирательные участки заработали в 4 утра по Москве. Выбирают мэра города, на пост градоначальника претендуют 15 кандидатов. Проголосовать досрочно решили почти 7 тысяч горожан. Чтобы пройти процедуру, гражданину нужно было написать заявление и указать причину, почему он не сможет прийти на участок в Единый день голосования.

Всего в городе работает более 600 участков. Зарегистрировано свыше миллиона избирателей, передает телеканал "Россия 24".