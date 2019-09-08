Ураган "Дориан" ударил по Канаде и оставил без света полмиллиона человек

Ураган "Дориан" добрался до атлантического побережья Канады. Стихия оставила без электричества полмиллиона человек в провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда.

Проливные дожди сопровождаются сильным ветром. В прибрежных районах повалены сотни деревьев, сорваны крыши домов, передает телеканал "Россия 24". О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Министерство обороны Канады направляет в регион 700 военных для устранения последствий стихии.

За прошедшие сутки ураган "Дориан" в Атлантическом океане несколько ослабел, а затем вновь усилился до второй степени из пяти возможных.