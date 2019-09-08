К берегам Японии несется тайфун "Факсай"

К Японии приближается тайфун "Факсай". В международном аэропорту Токио уже отменили более 20 внутренних рейсов. Между Токио и Осакой сократили частоту движения скоростных поездов.

По прогнозам синоптиков, тропический шторм доберется до Японии этим вечером. В некоторых частях страны ожидаются сильные дожди, которые, вероятно, приведут к наводнениям. "Факсай" — уже 15 по счету тайфун, который образовался в этом году в Тихом океане. Скорость ветра, с которой движется "Факсай", достигает сорока метров в секунду, передает телеканал "Россия 24".