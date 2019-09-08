Экс-наставник "Рубина" Грасия уволен из "Уотфорда"

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Хави Грасия уволен с поста наставника английского "Уотфорда" за неудовлетворительные результаты команды в новом сезоне. Вместо испанца на должность главного тренера клуба назначен его соотечественник Кике Санчес Флорес.

Вместе с Грасией покинул "Уотфорд" и его тренерский штаб, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт "шершней". Руководство клуба осталось недовольно стартом команды в английской премьер-лиге – в четырех матчах "Уотфорд" потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. С одним баллом он замыкает турнирную таблицу АПЛ.

Грасия работал в "Уотфорде" с 2018 года. Его контракт был рассчитан до 2023 года с опцией автоматического продления еще на три года. При испанском наставнике "шершни" добрались до финала Кубка Англии, где проиграли "Манчестер Сити" (0:6). Минувший сезон в чемпионате Англии "Уотфорд" завершил на 11 месте.