Тема:

Единый день голосования - 2019 31 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
8 сентября 201909:16

ЦИК: день тишины накануне прошел без серьезных нарушений

Жалоб на серьезные нарушения в прошедший накануне день тишины перед выборами в российском Центризбиркоме не получали, рассказал журналистам зампред ЦИКа Николай Булаев. День, по его словам, "прошел в полном спокойствии".

Всего в единый день голосования пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня в 85 регионах России, напоминает ТАСС. В частности, предстоит избрать депутатов 13 заксобраний и городских Дум в 22 административных центрах, губернаторов 16 регионов и глав муниципальных образований в трех региональных столицах. Также 8 сентября пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

По словам Николая Булаева, он рассчитывает на неплохую явку и надеется, что выборы пройдут спокойно и в штатном режиме.

Ранее по теме

Сейчас

08:38

В Невельске на избирательном участке произошло задымление

08:33

Ураган "Дориан" ударил по Канаде

08:03

Израиль обстрелял объекты ХАМАС

01:32

В России начался Единый день голосования

23:45

Нурмагомедов "задушил" Порье и во второй раз защитил пояс чемпиона UFC

23:01

Путин и Зеленский провели переговоры

20:11

Дочь Цемаха рассказала о разговоре с ним

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ЦИК: день тишины накануне прошел без серьезных нарушений

ЦИК: день тишины накануне прошел без серьезных нарушений

28 минут назад
В Москве работают 30 цифровых участков для голосования

В Москве работают 30 цифровых участков для голосования

1 час назад
Незабываемая победа Хабиба: Дагестан ликовал всю ночь

Незабываемая победа Хабиба: Дагестан ликовал всю ночь

1 час назад

Трансляции

10:00

Единый день голосования в субъектах РФ
20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 9 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск дрона

Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск дрона

1 час назад
Ураган "Дориан" ударил по Канаде и оставил без света полмиллиона человек

Ураган "Дориан" ударил по Канаде и оставил без света полмиллиона человек

1 час назад
В Невельске на избирательном участке произошло задымление

В Невельске на избирательном участке произошло задымление

55 минут назад
Скандал на Евро. Французы перепутали гимн Албании, а затем назвали их армянами

Скандал на Евро. Французы перепутали гимн Албании, а затем назвали их армянами

8 часов назад
Путин и Зеленский провели переговоры и положительно оценили обмен заключенными

Путин и Зеленский провели переговоры и положительно оценили обмен заключенными

10 часов назад
Обмен с Киевом: большинство прилетевших в Москву — украинцы

Обмен с Киевом: большинство прилетевших в Москву — украинцы

12 часов назад
Дочь Цемаха рассказала о разговоре с ним

Дочь Цемаха рассказала о разговоре с ним

13 часов назад
Нурмагомедов "задушил" Порье и во второй раз защитил пояс чемпиона UFC

Нурмагомедов "задушил" Порье и во второй раз защитил пояс чемпиона UFC

9 часов назад
Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана

Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана

5 часов назад
"Правая рука" Терезы Мэй покинула кабмин Британии вслед за внуком Черчилля

"Правая рука" Терезы Мэй покинула кабмин Британии вслед за внуком Черчилля

9 часов назад
К берегам Японии несется тайфун "Факсай"

К берегам Японии несется тайфун "Факсай"

50 минут назад
Больным остеохондрозом нельзя пить водку, но она может им помочь

Больным остеохондрозом нельзя пить водку, но она может им помочь

3 часа назад
На Кипре утонула трехлетняя россиянка

На Кипре утонула трехлетняя россиянка

10 часов назад
Венецианский кинофестиваль: "Золотой лев" достался американцу Филлипсу

Венецианский кинофестиваль: "Золотой лев" достался американцу Филлипсу

11 часов назад
Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Российские дети вернулись из Сирии в Москву

12 часов назад
РПЦ продолжит консультации с "русским экзархатом"

РПЦ продолжит консультации с "русским экзархатом"

12 часов назад
День Москвы: рок-н-ролл, хороводы, танцы до упаду

День Москвы: рок-н-ролл, хороводы, танцы до упаду

12 часов назад
Проблемы авиакомпаний: Aigle Azur обанкротилась, Norwegian Air Shuttle погрязла в долгах

Проблемы авиакомпаний: Aigle Azur обанкротилась, Norwegian Air Shuttle погрязла в долгах

13 часов назад
Авиация, газ, заводы, космос: интервью Юрия Борисова

Авиация, газ, заводы, космос: интервью Юрия Борисова

19 часов назад
Онлайн-трансляцией телеканалов займется единый оператор

Онлайн-трансляцией телеканалов займется единый оператор

21 час назад
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

06.09.2019 15:06
Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

05.09.2019 14:07
Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

03.09.2019 08:46
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

02.09.2019 16:43
Ранним утром в Китае произошло сильное землетрясение

Ранним утром в Китае произошло сильное землетрясение

4 часа назад
Макгрегор готов приехать в Москву для реванша с Нурмагомедовым

Макгрегор готов приехать в Москву для реванша с Нурмагомедовым

5 часов назад
В Комсомольске-на-Амуре выборы проходят в условиях мощного паводка

В Комсомольске-на-Амуре выборы проходят в условиях мощного паводка

5 часов назад
Агент Скалли превратится в Маргарет Тэтчер: новая роль Джиллиан Андерсон

Агент Скалли превратится в Маргарет Тэтчер: новая роль Джиллиан Андерсон

6 часов назад
В Москве задержана бывшая участница Pussy Riot

В Москве задержана бывшая участница Pussy Riot

10 часов назад
Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру

Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру

11 часов назад
Шеремет предложил обменяться с Украиной судами

Шеремет предложил обменяться с Украиной судами

12 часов назад
Россия и Молдавия обсудили цену на газ

Россия и Молдавия обсудили цену на газ

14 часов назад
Феномены нашего времени: "Удивительные люди" возвращаются

Феномены нашего времени: "Удивительные люди" возвращаются

18 часов назад
Анна Голубкина - тайная любовь Родена

Анна Голубкина - тайная любовь Родена

18 часов назад
Google добавит Android-устройствам функции смарт-дисплея

Google добавит Android-устройствам функции смарт-дисплея

06.09.2019 17:59
Samsung представила версию технологического будущего

Samsung представила версию технологического будущего

06.09.2019 17:41
Техновидение #9: Google разрушил миф о безопасном iPhone и что умеют роботы-стрипизерши

Техновидение #9: Google разрушил миф о безопасном iPhone и что умеют роботы-стрипизерши

06.09.2019 16:43
Когда "Мини-Гелик" Mercedes-Benz GLB приедет в Россию? Производитель назвал сроки

Когда "Мини-Гелик" Mercedes-Benz GLB приедет в Россию? Производитель назвал сроки

06.09.2019 15:17
Что вырезали из ремейка "Аладдина"

Что вырезали из ремейка "Аладдина"

06.09.2019 14:00
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

05.09.2019 13:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку