РПЛ опубликовала календарь до конца 2019 года

Российская премьер-лига опубликовала очередную часть календаря сезона 2019/20. Теперь участники чемпионата России по футболу имеют расписание до конца текущего года. Главный футбольный турнир страны уйдет на зимний перерыв в декабре, когда будут сыграны матчи 19 тура.

Календарь опубликован на официальном сайте российской премьер-лиги. При этом отмечается, что оставшуюся часть календаря – с 20-го по 30-й тур – станет известен только после того, как определятся все участники плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, что по итогам восьми туров чемпионата России лидером является "Краснодар", имеющий 17 очков. Столько же очков у "Зенита" и "Ростова", однако они уступают краснодарским "быкам" по дополнительным показателям.