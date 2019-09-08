Даниил Медведев: удивлюсь освистыванию в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии финала Открытого чемпионата США рассказал о его возможной реакции на свист со стороны местных болельщиков. По ходу турнира у первой ракетки России сложились напряженные отношения с нью-йоркской аудиторией.

"Что буду чувствовать при возможном свисте со стороны болельщиков? Меня удивит это, но в таком случае я вновь буду впитывать всю энергию и буду двигаться дальше, — признается россиянин, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт US Open. – Как я ранее уже говорил, я не горжусь своим поступком. Я работаю над тем, чтобы снова никогда не повторять такое".

Напомним, что в воскресенье, восьмого сентября, Медведеву предстоит финальный матч Открытого чемпионата США, в котором он сыграет со вторым номером мирового рейтинга испанцем Рафаэлем Надалем. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.