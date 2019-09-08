Дональду Трампу готовят импичмент

Американскому президенту может быть объявлен импичмент. Соответствующая резолюция сейчас готовится в Палате представителей Конгресса США. Документ будет готов к понедельнику, голосование по нему может состояться уже на предстоящей неделе, передает CBS. Поскольку политика американского Минюста не позволяет преследовать действующего президента, Палата представителей является единственным институтом, который теперь может привлечь президента Трампа к ответственности за воспрепятствование расследованию экс-спецпрокурора Роберта Мюллера по "вмешательству" России в выборы 2016 года.

Кроме возможного препятствования правосудию расследуются возможности Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. Планируется вменить в вину действующему президенту и оплату молчания порноактрисы и фотомодели — женщины ранее утверждали, что вступали с Трампом во внебрачную связь. В зоне повышенного внимания и налоговые декларации Трампа, и финансовая документация в Deutsche Bank, и контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп же неоднократно призывал демократов отказаться от такого рода расследований и заниматься проблемами страны — например, здравоохранением и инфраструктурой.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США трижды. Его объявляли Эндрю Джонсону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998 годах. Однако они были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост главы государства в 1969-1974 годах, успел подать в отставку еще до начала сенатских слушаний.

По данным соцопросов, более 60 процентов американцев не поддерживают объявление импичмента Трампу.