Электронное голосование в Москве: явка составила 34 процента

Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Мосгордумы к 10 утра составила 34 процента, об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Как мы и ожидали, процент участия в этих округах достаточно хороший. По состоянию на 10 часов в первом округе уже приняли участие в выборах 1658 избирателей, это более 40 процентов, в 10-м округе — 1441 избирателей, это почти 33 процента, и в 30-м округе — 710 избирателей, это почти 26 процентов. Если брать среднюю цифру по всем трем округам, это почти 34 процента, треть избирателей", — сказал Ермолов.

Чтобы иметь возможность отдать свой голос в электронном виде, необходимо было с 24 июля по 4 сентября подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября. В рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11200 человек.

Система электронного голосования в столице тестировалась четыре раза, взлома ни разу не произошло, атаки хакеров были успешно отражены. Ключ шифрования, с помощью которого подведут итоги онлайн-голосования, был разделен на семь частей, которые будут хранить отдельно до окончания голосования. Проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября контролирует специальный штаб, созданный внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.



Тем временем глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова запустила работу информационного центра ЦИК. В нем установлены экраны, на которых будут отображаться данные о явке на выборах, а позднее — результаты голосования.

Всего в единый день голосования проходит более пяти тысяч выборов разного уровня в 85 регионах России. В частности, предстоит избрать депутатов 13 заксобраний и городских Дум в 22 административных центрах, губернаторов 16 регионов и глав муниципальных образований в трех региональных столицах. Также 8 сентября пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.