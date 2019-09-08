Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму – глава государства отдал свой голос на избирательном участке в Российской академии наук.

Отвечая на вопросы журналистов, президент отметил, что на выборах важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания, передает "Интерфакс".

Путин выразил надежду, что на текущих выборах представлены достойные кандидаты.

Президента также спросили, знаком ли он лично с кандидатом, за которого отдал голос. Путин ответил, что не знаком, но надеется, что кандидат – "хороший, порядочный человек".

8 сентября в России проходит единый день голосования. Жители Москвы выбирают депутатов Мосгордумы.