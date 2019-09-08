Летел по городу 160 км/ч: лобовое столкновение в Волжском попало на видео

В субботу автомобиль Toyota Avensis в городе Волжский на огромной скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.

Полицейские, приехавшие на место аварии, обнаружили, что стрелка спидометра серебристой легковушки, превратившейся после ДТП в искореженную груду металла, застыла на отметке 160 километров в час.

Показания спидометра подтвердила видеозапись, снятая камерой наблюдения — действительно, автомобиль нарушителя двигался очень быстро, и в какой-то момент 24-летний его водитель не смог справиться с управлением, врезался и погиб на месте происшествия.

Его 18-летний пассажир скончался в больнице спустя несколько часов, по информации издания "Блокнот Волгоград". Еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести и получают в настоящее время всю необходимую медицинскую помощь.

О причине столь значительного превышения скорости водителем Toyota Avensis не сообщается.