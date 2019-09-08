Утонувший на Кипре ребенок из России - трехлетний мальчик

Подробности гибели ребенка из России на Кипре приводит местная газета The Cyprus Mail. По данным издания, в бассейне дома в деревне Аргака округа Пафос утонул трехлетний мальчик.

Ранее сообщалось, что жертвой трагического инцидента стала трехлетняя девочка, родившаяся в России, но постоянно проживающая с родителями на Кипре. По данным кипрского издания, все произошло накануне, 7 сентября, незадолго до шести часов вечера.

Сообщается, что отец ребенка прыгнул в бассейн, достал его из воды уже без сознания и вызвал скорую помощь. Ребенку оказали первую помощь дома, у него все еще прощупывался пульс, хотя сознание не возвращалось. Умер мальчик на пути в клинику в городе Пафос, где врачи подтвердили факт смерти. По имеющимся данным, семья мальчика постоянно живет на Кипре, проживая в Аргаке.