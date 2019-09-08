Ураган "Дориан" повалил строительный кран в канадском Галифаксе. Видео

Днем в минувшую субботу, 7 сентября, житель Галифакса – города в провинции Новая Шотландия, расположенного на канадском побережье Атлантического океана, запечатлел на видео момент падения строительного крана.

Многотонная конструкция не выдержала напора ветра – в эти выходные до Канады добрался ураган "Дориан".

Обломки рухнувшего крана буквально повисли на строящемся здании.

Местные СМИ, со ссылкой на чиновников из городской администрации, сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что ранее ураган нанес удар по Багамам. Число жертв разбушевавшейся стихии исчисляется десятками, в списках пропавших без вести – тысячи людей.

Как сообщалось ранее, "Дориан" признан сильнейшим из ураганов, воздействие которого когда-либо испытывали на себе жители Багамских островов.

По предварительным оценкам, в результате катаклизма повреждено около половины домов, расположенных на архипелаге. Уничтожено и выведено из строя значительное количество инфраструктурных объектов.