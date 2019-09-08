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8 сентября 201913:34

Песков о мирном договоре с Японией: пока решение найти не удалось

Сергей Красноухов/ТАСС

Москва позитивно рассматривает сотрудничество с Токио по мирному договору, однако решить ряд важных проблем пока не удалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

"Естественно, существуют завышенные ожидания", — сказал он, отметив, что "нахождение развязок по столь жизненно важным вопросам возможно исключительно на основе взаимного доверия".

"В целом, мы очень позитивно рассматриваем наше сотрудничество с Токио, но с сожалением констатируем, что пока еще не удалось выйти на решение ряда очень важных проблем", — подчеркнул Песков.

В рамках Восточного экономического форума, прошедшего на неделе во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз обсудили вопросы мирного договора между Россией и Японией.

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