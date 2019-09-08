Индия внесла аванс за российское оружие

Все оружие, которое Индия закупила у России, будет поставлено в течение 18-19 месяцев, заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Он уточнил, что аванс уже внесен.

"Проавансирован, и в соответствии с графиком все будет поставлено. Там около 18-19 месяцев", — сказал Борисов.

Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов. Контракт на поставку С-400 был заключен в октябре 2018 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал ответить на покупку Индией российских ЗРК.

Ранее сообщалось, что поставки российских ЗРК С-400 в Индию завершатся к апрелю 2023 года.