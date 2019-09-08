КХЛ. "Трактор" победил в Хабаровске, "Куньлунь" обыграл "Барыс"

В Континентальной хоккейной лиге матчами на Дальнем Востоке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Челябинский "Трактор" на выезде в Хабаровске встречался с "Амуром", а "Барыс" – с "Куньлунем". Обе встречи завершились с минимальным счетом.

"Трактор" отправил в ворота хабаровчан две шайбы в исполнении Андрея Попова и Лукаша Седлака. "Амур" ответил одной уже в самой концовке – ее забил Валерий Васильев. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Челябинска.

В Шэньчжэне местному "Куньлуню" и казахстанскому "Барысу" понадобилась и вовсе одна шайба для определения победителя. Ее забили хоккеисты китайского клуба – отличился канадский нападающий "Куньлуня" Итан Верек. 1:0 в пользу команды из Поднебесной.