Ингушетию доверили Калиматову

Депутаты Народного собрания Ингушетии тайным голосованием избрали на пост главы республики 60-летнего врио главы региона Махмуда-Али Калиматова. За него отдали голоса 27 депутатов из 31. Один бюллетень признали недействительным, передает ТАСС.

Предыдущий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров покинул этот пост, который занимал с 2008 года, 26 июня. 8 июля стало известно, что он получил звание генерала-лейтенанта и назначен на пост заместителя министра обороны РФ.

В августе президент России Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия. Согласно закону, выбирают нового главу депутаты ингушского парламента.

Избранный глава республики Махмуд-али Калиматов, выступая в парламенте, заявил, что республика находится в тяжелой финансовой ситуации, кадровая политика требует обновления, а борьбу с коррупцией и мздоимством необходимо усилить. По его словам, нужны кардинальные меры для подъема экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Большинство этих задач республика намерена решать в рамках реализации национальных проектов, передает РИА Новости.