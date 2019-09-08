После президентского разноса чиновники рассчитывают на похвалы от граждан

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Тулуне по последствиям паводка выразил недовольство темпами обеспечения жильем пострадавших. "Я вижу, как вы работаете. Мне бы очень хотелось, чтобы люди хвалили вас. Должен сказать, что такого пока немного", — отметил глава государства, обращаясь к мэру Тулуна Юрию Карих.

После совещания корреспондент программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" поинтересовался у Карих, когда же его люди будут хвалить. "Наверное, когда последний получит квартиру, тогда будут", — ответил мэр. "Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет", — добавил он.

Путин также раскритиковал работу мэра Нижнеудинска Александра Путова в связи с неоплатой работ по вывозу мусора ООО "Московский тракт" – сотрудники компании помогали при ликвидации последствий паводка. "Почему губернатор не видел ваших документов? Они у вас есть, но он их не видел. Люди работали в самый тяжелый момент. Мы деньги перечислили в полном объеме. Вы говорите, что документы есть, а губернатор говорит, что он их не видел. Это же явное проявление некомпетентности", — подчеркнул Путин.

"Причина (неоплаты работ – ред.), потому что до муниципалитета не доведены деньги", — пояснил Путов после совещания. Он добавил, что с губернатором ему "пока не удалось переговорить", но пообещал, что вопрос будет решен в течение суток.