Едва не задавил полицейского: задержание пьяного водителя в Подмосковье попало на видео

В подмосковном Королеве пьяный водитель фургона пытался скрыться от сотрудников ДПС. Полицейским удалось заблокировать дорогу.

Удирая, нетрезвый водитель едва не сбил полицейского, однако замешкался, был вытащен из кабины и скручен. На него надели наручники и доставили в участок.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.