Система онлайн-голосования в Москве заработала после двух сбоев

Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму заработала. За час до этого из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней произошел второй сбой заявил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Все подавшие заявки избиратели будут проинформированы звонком, пушем или sms, скорее всего аппаратный модуль не выдержал высокой явки и активности избирателей. Но подобные внештатные ситуации отработали на тестировании, и все голоса будут учтены, добавил Костырко.

Производитель "Крипто-Про" позже выйдет с пресс-релизом, почему это произошло, передает ТАСС.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал, что в результате инцидента голоса накапливались, но в электронную урну не попадали. Но голоса никуда не денутся.

По данным замглавы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, явка на электронных участках к 11:00 достигла 40%, передает "Интерфакс".