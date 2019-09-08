Россия выиграла заключительный матч на Кубке мира по баскетболу

Мужская сборная России по баскетболу на победной ноте завершила выступления на Кубке мира, который проходит в Китае. В рамках группы "I" российские баскетболисты обыграли команду Венесуэлы со счетом 69:60. Встреча проходила в Фошане.

Самым результативным баскетболистом в составе России стал Андрей Воронцевич, набравший 17 очков. Также у него девять подборов и пять передач. У венесуэльцев же наиболее отличившимся игроком стал Майкл Каррера – у него дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

Сборная России завершила свои выступления на Кубке мира. По итогам пяти матчей на втором групповом этапе Россия набрала восемь очков и заняла третье место. Венесуэла с семью баллами – на четвертой строчке.

Возглавляют таблицу Аргентина и Польша, которым еще предстоит сыграть между собой заключительный матч. У обеих команд, как у России, восемь очков, но по дополнительным показателям обе команды обходят Россию и уже обеспечили себе место в плей-офф.