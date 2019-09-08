Кандидат от КПРФ умер после обхода избирательных участков

Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от КПРФ Вадим Чистяков скончался после планового обхода избирательных участков, сообщил секретарь региональной избирательной комиссии Анатолий Ярылкин.

Мужчина зашел в магазин по пути домой, ему стало плохо. Вызвали скорую, но медики ничем помочь не смогли, смерть наступила в их присутствии.

Подробности не сообщаются, передает "Интерфакс".