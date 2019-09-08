Собянин призвал москвичей прийти на выборы в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы и отдать голоса за своих кандидатов в Московскую городскую думу. Сам он проголосовал на избирательном участке в Пресненском районе города.

По словам мэра, которые приводит телеканал "Москва 24", выборы в Мосгордуму очень важны: городской парламент во многом определяет судьбу столицы и судьбу каждого из москвичей. Поэтому, отметил Собянин, "важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело".

На кресла депутатов столичного парламента претендуют 225 человек. На участках работают около 4500 наблюдателей от Общественной палаты города и международные наблюдатели из 50 стран. Нынешние выборы в Мосгордуму совпадают с Днем города, на избирательных участках создана праздничная атмосфера.

В этом году на выборах в столице впервые используют систему электронного голосования: эксперимент проходит в трех избирательных округах. Это избирательные округа номер 1 (Зеленоград), номер 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и номер 30 (Чертаново Центральное и Южное).

Чтобы иметь возможность отдать свой голос в электронном виде, необходимо было с 24 июля по 4 сентября подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября. В рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11200 человек.

Всего в единый день голосования в 85 регионах России проходит более пяти тысяч выборов разного уровня. В частности, избираются депутаты 13 заксобраний и городских Дум в 22 административных центрах, губернаторы 16 регионов и главы муниципальных образований в трех региональных столицах. Также 8 сентября проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.