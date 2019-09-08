Российская сборная готовится к матчу с Казахстаном в полном составе

Сборная России по футболу в воскресенье проводит тренировочное занятие в Калининграде в рамках подготовки к матчу шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Подопечные Станислава Черчесова готовятся в полном составе.

В тренировке принимают участие все 26 вызванных на матч футболистов, сообщает ТАСС. Напомним, что накануне россияне одержали победу над национальной сборной Шотландии. В Глазго Россия выиграл со счетом 2:1.

Предстоящий же матч против команды Казахстана состоится на стадионе "Калининград-Арена" девятого сентября. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.