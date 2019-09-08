В Якутии, Забайкалье и Амурской области закрылись избирательные участки

Избирательные участки в Якутии, Амурской области и Забайкалье закрылись. Комиссии приступают к подсчету голосов.

В Якутии выбирали глав и депутатов муниципалитетов. В Благовещенске – депутатов городской думы, передает ТАСС.

Забайкалье выбирает губернатора, на этот пост претендуют временно исполняющий обязанности главы края Александр Осипов, зарегистрированный самовыдвиженцем, представитель "Партии РОСТА" Яна Шпак, Вячеслав Ушаков от "Патриотов России" и Елена Краузе от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

Победителем станет тот, кто наберет больше 50% голосов, передает "Интерфакс".

Отмечается, что выборы в целом проходят без серьезных нарушений.