Место Радд в британском кабмине заняла Коффи

В Великобритании продолжаются перестановки в кабинете министров после возвращения в большую политику Бориса Джонсона. Так, новым министром труда и пенсий, по делам женщин и вопросам равноправия назначена Терез Коффи, ранее работавшая в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства.

Ее предшественница Амбер Радд, которую называли правой рукой Терезы Мэй, в субботу вечером демонстративно покинула свой пост из-за несогласия с Джонсоном. Также Радд объявила и о выходе из партии консерваторов после исключения из ее рядов тех, кто выступил против Джонсона.

Остальные члены кабмина пока остаются на своих местах и готовы поддержать выход страны из ЕС 31 октября, "что бы ни случилось".