Бой Волкова и дос Сантоса станет главным на UFC Fight Night в Москве

Поединок между россиянином Александром Волковым и бразильцем Джуниором дос Сантосом станет главным событием вечера на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. Он состоится девятого ноября в Москве.

Об этом сообщает "Спорт-экспресс". Ранее среди участников московского турнира были названы такие бойцы, как Гаджимурад Антигулов, Абубакар Нурмагомедов и Магомед Анкалаев.

Свои предыдущие бои Волков и дос Сантос проиграли. Россиянин в октябре 2018 года уступил Деррику Льюису, а бразилец в июне 2019 года потерпел поражение от Фрэнсису Нганну. Волков перед боем занимает шестое место в рейтинге своего дивизиона, дос Сантос – третий в рейтинге UFC.