Анонсированы прямые поезда из Донецка в Москву и Питер

Железнодорожное сообщение между ДНР и Россией запустят в ближайшее время, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, без пересадок можно будет добраться до крупных городов, для начала – Москвы и Санкт-Петербурга. Система уже прорабатывается.

Рассматриваются варианты прямого сообщения и по другим направлениям в России, передает ТАСС.