Иран продолжит сокращать обязательства

Иран будет продолжать сокращать свои ядерные обязательства до тех пор, пока другие стороны не выполнят свои, заявил глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи на встрече с исполняющим обязанности главы МАГАТЭ Корнелем Ферутой в Тегеране.

Салехи отметил, что европейские подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не выполнили своих обязательств.

"Сделка не является улицей с односторонним движением. И Иран будет действовать соответственно, как мы делали до сих пор, постепенно сокращая выполнение наших обязательств", — подчеркнул иранский чиновник, слова которого цитирует "Интерфакс".

Глава МИД Ирана Джавад Зариф, в свою очередь, пояснил, что одна из сторон, подписавших СВПД по иранской ядерной программе, имеет право не выполнять свои обязательства, если их не выполняют другие стороны, сославшись на 36-й пункт заключенного соглашения.