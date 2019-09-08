Появилось видео массового ДТП с участием девяти машин в Петербурге

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент массовой аварии, произошедшей в субботу, 7 сентября, на Кольцевой автомобильной дороге в Санкт-Петербурге.

Судя по кадрам, автомобиль, ехавший в крайнем левом ряду, сбавил скорость и остановился. Двигавшиеся следом автомобилисты не успели затормозить и началась "цепная реакция".

В общей сложности участниками ДТП стали девять автомобилей.

Как утверждают очевидцы, в результате инцидента обошлось без серьезных травм.