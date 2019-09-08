"Ювентус" нацелился на Давида Де Хеа

Руководство туринского "Ювентуса" готово предложить контракт вратарю английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давиду Де Хеа. В итальянском клубе рассчитывают оформить соглашение с голкипером следующим летом.

Примечательно, что представители "старой синьоры" хотят заполучить Де Хеа бесплатно. Это станет возможным, если тот откажется продлевать соглашение с "МЮ", действующее до конца нынешнего сезона сообщает "Газета.Ru". Обсуждение контракта с испанцем боссы "Ювентуса" готовы начать в начале 2020 года.

Де Хеа выступает в "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, куда перебрался из мадридского "Атлетико". За время выступлений в составе "красных дьяволов" испанский вратарь принял участие в 279 матчах, в которых пропустил 282 гола.