Стало известно о дефекте американских термоядерных бомб и боеголовок

Соединенные Штаты могут отложить запланированную на 2020 год сборку термоядерных бомб В61-12 и боеголовок W88 из-за сомнений в надежности используемых в их производстве компонентов. Выпуск В61-12 — новейшей модификации ядерной авиабомбы для самолетов B-1, B-2, B-52, F-16 и F-22, — отложен на 18 месяцев. Производство боеголовок W88, устанавливаемых на баллистические ракеты Trident II для подлодок ВМС США, могут отложить на более короткий срок.

Информацию о предстоящих задержках в производстве этих двух систем вооружений подтвердил высокопоставленный сотрудник американской Национальной администрации ядерной безопасности (NNSA), пишет The Defense News. Эта организация ведает ядерным арсеналом США.

Сообщается, что обе системы должны будут стоять на боевом дежурстве по 20-30 лет, однако жесткие стресс-тесты имеющихся в наличии компонентов для их производства поставили под сомнение способность данных частей прослужить в течение трех десятилетий. Поэтому было принято решение не рисковать возможным отказом через несколько лет, а уже сейчас запросить у производителей новые детали вместо тех, что вызывают сомнения.