Черчесов: постараемся сделать сборную России свежей и бегущей

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов накануне матча шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против Казахстана рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры.

"У нас работа, которую мы выполняем. Была игра против шотландцев, Казахстан играл с Кипром, и сыграл хорошо, — сказал Черчесов, слова которого приводит Спорт24.Ru. – К игре нам надо правильно подойти со всех точек зрения. Надо настраиваться на матч отборочного цикла. Не больше и не меньше".

"Мы получили статистику по беговой работе с последнего матча, и она сопоставима с матчами против Бельгии и Казахстана, но не с матчами на чемпионате мира. Сейчас постараемся сделать так, чтобы команда была свежей и бегущей".

Напомним, что встреча между Россией и Казахстаном состоится девятого сентября в Калининграде. Начало поединка – в 21:45 по московскому времени.