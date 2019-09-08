ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

Автор: Дмитрий Киселёв

Владивосток принял уже пятый по счету Восточный экономический форум, который уже столь представителен, что начинает спорить с Петербургским, а напряженность созидательных дискуссий превращает площадку в мощный мозговой центр Азии — самой динамичной части света в мировой экономике.

Пленарная сессия на этот раз собрала кроме Путина лидеров Индии, Японии, Монголии и Малайзии. Как всегда на встречах столь высокого уровня есть место и шутке. Когда мой коллега Сергей Брилев, а именно он уже второй год подряд ведет главную дискуссию форума, спросил у премьера Малайзии Махатхира Мохамада, которому уже 94, какой все же у них в стране предельный возраст политика, то получилось действительно смешно.

Хотя на дискуссии сыпались и искры. Да так, что в какой-то момент приехавшему во Владивосток четвертый год подряд японскому премьеру Синдзо Абэ Путин даже возразил, цитируя Аль Капоне. Это когда Абэ вновь на публике и вполне себе прямолинейно попросил у Путина наши острова.

"Есть такие слова, которые родились еще в 20-30-е годы: доброе слово — это хорошо, доброе слово и Smith&Wesson действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать", — сказал глава государства.

Автор: Евгений Рожков

Президент Путин и премьер Моди — на Улице Дальнего Востока. А ведь по местному времени — почти полночь.

У Джанни Инфантино на самом деле много планов И в Индии, и в России. Но здесь он — лишь наблюдатель. Главные действующие лица — российский и индийские лидеры. Они не могли не взглянут- на новый проект, который объединил государства, — вертолет Ка-226. Разработан у нас, но собирать его будут сразу в двух странах.

Нарендре Моди нравится все, особенно универсальность машины. Кабина меняется: бывает и медицинская, и для спасателей, и даже для VIP-персон. Масштабный контракт подписан.

Индия ставит целью вывести торговлю с Россией на новый уровень. И только во Владивостоке подписали 30 соглашений. Нью-Дели вкладывает в Дальний Восток 5 миллиардов долларов.

Тот самый момент форума, которого больше всего ждут и российские и иностранные бизнесмены и журналисты. Какие векторы задаст президент? Какие предложения озвучит? А еще — что заявят гости форума. Так вот премьер-министр Японии Синдзо Абэ привозил с собой 5 сотен бизнесменов. Пообещал подстроить экономику под российские национальные проекты и читал Федора Тютчева. Затем он предложил поверить Японии и подписать Мирный договор, которого у наших стран нет с 1945 года.

"Владимир, давай возьмем на себя ответственность перед историей, давай заключим мирный договор и тем самым откроем дорогу самым безграничным возможностям, которые есть у народов наших стран", — заявил премьер-министр Японии.

"Я не могу не согласиться с Синдзо по поводу того, что пока эти вопросы не решены, нужно сделать все для того, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет. И мы идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, но делаем это в эксклюзивном порядке. Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке. Это имеет и политическую составляющую, потому что на эти острова японское государство не хочет оформлять визы своим гражданам. Для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам. Где Япония, а где Крым? Мы с пониманием относимся к таким добрым словам, что в Японию нужно верить, и мы действительно верим", — подчеркнул Владимир Путин.

Но есть масса вопросов, продолжил глава государства. Япония далеко не все решает сама. У нее есть военные обязательства перед третьими странами. Речь, конечно, о США. А еще масла в огонь подлил и глава Пентагона. Заявил: США собираются разместить в Японии и Южной Корее новые ракеты. Те самые, которые до недавних пор были запрещены Договором о РСМД.

"Для нас это создает определенные и существенные проблемы, потому что, скорее всего, эти ракетные системы будут перекрывать значительную часть российской территории, в том числе на Дальнем Востоке", — сказал Владимир Путин.

И хотя звучат объяснения, что это, дескать, для защиты от Северной Кореи, практика показывает: верить Штатам можно не всегда.

"Мы много раз уже обращали внимание на то, что пусковые установки МК-41 способны не только на то, чтобы их использовали для противоракет в системе ПРО, но и для пуска ударных ракетных систем. Нам все время американцы говорили, что это не так. Но теперь они взяли и испытали эту систему как раз с установкой МК-41. То есть это часть ударных ракетных комплексов. Мы были правы, как, впрочем, и во многих других случаях. Исхожу из того, что нас пытались ввести в заблуждение. Мы не заблуждаемся на этот счет, но будем вынуждены как-то адекватно на это реагировать", — заявил Путин.

При этом он подчеркивает: Россия готова к диалогу. И даже рассказал, что недавно в Осаке они обсуждали с Трампом, как учитывать наше новейшее оружие, в том числе гиперзвуковое, которого пока больше ни у кого в мире нет.

"Я Дональду сказал, хочешь, мы тебе продадим и таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут. Но можем и поговорить о том, как и что можно зачесть, имея в виду количество носителей и боеголовок. Это специальный вопрос. Во всяком случае, Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии", — подчеркнул Путин.

На что готов Трамп, выяснилось в ходе беседы с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Он был в США, когда в российской Сибири бушевали пожары.

- Есть одно подозрительное совпадение — звонок президент Трампа президенту Путину пришелся на день, когда вы были в Вашингтоне. Это вы там Трампу подсказали?

- Я сказал, что мы живем на одной планете. Сибирь является ее частью. Там горят леса. Я ему сказал: почему бы вам не позвонить российскому президенту, не выразить сочувствие по этому поводу?.. – рассказал Халтмаагийн Баттулга.

А если предложат вернуться к формату G8, спросили у Путина. Тем более что такие мысли на последней встрече в Биаррице.

- Если позовут, поедите, Владимир Владимирович на "восьмерку". В Штатах следующая.

- В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России, в Сочи, Мы открыты. Если наши партнеры к нам хотят приехать, мы будем рады. Если все хотят восстановить "восьмерку", пожалуйста. Но я думаю, что всем сегодня понятно, да и президент Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается. Я не могу себе представить эффективную организацию международную, которая работает без Индии и Китая, — отметил Путин.

Когда проходила эта встреча, обмен пленными между Россией и Украиной только готовился. Во Владивосток со своей миссией прилетал Виктор Медведчук.

- Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет — будет полная нормализация отношений, потому что мы — две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства, — считает Путин.

Открыл для себя Дальний восток и еще один гость — премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, старейший политик мира. "Все, что я знал про Владивосток, — это то, что это город довольно холодный. И когда мой самолет приземлился, я был шокирован, когда увидел, что здесь совсем не холодно, температура была примерно такая же, как сейчас в Малайзии, — 24-25 градусов", — сказал он. Так что теперь можно ждать и малайзийских туристов тоже. На следующий форум уже собирается и солидный бизнес-десант.

Безусловно, итоги Экономического форума определяют число подписанных соглашений и сумма заключенных контрактов. И этот форум побил рекорд. Но не менее важная миссия — наводить мосты в отношениях между странами. И вот за эти несколько дней мы стали гораздо ближе с нашими соседями по региону. Региону, который определяет погоду в политике и экономике всей нашей планеты.