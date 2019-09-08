Надоела волокита: слон сбежал в белорусскую деревню и был задержан милиционерами

В Белоруссии из загона сбежал слон, уставший ждать таможенного оформления — сломал изгородь и ушел.

Вскоре его заметили на дороге в деревне Лесково. Животное наслаждалось прогулкой, перекусывая по пути травой и листьями, и весьма добродушно реагировало на встреченных людей.

Приехавшие по вызову милиционеры задержали слона и помогли вернуть его владельцам из цирка "Диво". К настоящему времени гигант помещен за ограждение и снова ждет окончания бумажной волокиты.