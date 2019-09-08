Георгий Гахария утвержден премьером Грузии

Вотум доверия правительству во главе с бывшим главой МВД Георгием Гахария выразил грузинский парламент. В поддержку проголосовали 98 депутатов из 150. Гахария стал пятым премьером с моменты победы партии "Грузинская мечта" на выборах в 2012 году.

Таким образом депутаты утвердили нового премьера, состав кабмина и правительственную программу.

В новом правительстве только два изменения, оба касаются силовых ведомств. На пост министра МВД Грузии Гахария поставил Вахтанга Гомелаури (экс-глава Службы госбезопасности), кресло министра обороны занял экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Бывший премьер Грузии Мамука Бахтадзе объявил о своем уходе 2 сентября. Кандидатуру на пост премьера может предложить только партия с наилучшим результатом на выборах, и сейчас это "Грузинская мечта". Лидер партии Бидзин Иванишвили признает, что именно он выдвигает Гахария. Это привело к всплеску акций протеста.

От популярности Гахария как министра не осталось и следа после разгона спецназом антироссийских акций в Тбилиси. Митингующие стали требовать его отставки, но чиновник пошел на повышение, передает РИА Новости.