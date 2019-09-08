Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.

От сделки со следствием он отказался, а выдать его Нидерландам Украина не имеет права, поскольку не позволяет Конституция, написал Луценко в воскресенье в своем Facebook.

Луценко отметил также, что Нидерланды смогут судить Цемаха заочно, так же, как и первых четырех подозреваемых, с марта 2020 года.

Между тем российское посольство в Нидерландах сообщило, что не получало запроса от голландской стороны об экстрадиции Цемаха, который был освобожден посредством обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной 7 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что перед передачей Цемаха российской стороне его допросили следователи из Нидерландов, пишет ТАСС.