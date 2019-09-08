Шойбле встретился с "детьми Рейхстага"

В Берлине прошла встреча "детей Рейхстага" — немцев, родившихся около 75 лет назад в историческом здании германского парламента, в подвале которого в последние годы Второй мировой войны временно работал родильный дом. Его оборудовало здесь гинекологическое отделение берлинской клиники "Шарите" в качестве ночного укрытия для женщин на последнем месяце беременности, рожениц и их новорожденных.

С "детьми Рейхстага" встретился председатель бундестага Вольфганг Шойбле, передает ТАСС. На его призыв собраться в нынешнем здании парламента ФРГ откликнулись около 15 человек. Точное число родившихся в этом здании в то время людей неизвестно — все документы уничтожены, отметил Шойбле.

По словам одного из участников встречи, 75-летнего берлинца Михаэля Турнеса, люди, видя его свидетельство о рождении, пребывают в замешательстве. В этом документе написано от руки: "Рожден в Рейхстаге".

Такая же запись, но уже напечатанная на машинке, содержится и в свидетельстве о рождении Моники Айзер из Касселя. Берлин и здание Рейхстаг, по ее словам, для нее всегда представляют собой "что-то особенное".

Собравшиеся "дети Рейхстага" предложили Шойбле установить на месте бывшего родильного отделения памятную доску и инициировали сбор подписей. Спикер бундестага пообещал "сделать что-то в этом направлении".