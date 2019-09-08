Сутормин помог "Зениту" обыграть "Сочи"

Футбольный клуб "Зенит" добился победы над другим клубом российской премьер-лиги "Сочи" в товарищеском матче, который состоялся в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась минимальной победой "сине-бело-голубых" со счетом 2:1.

Уже спустя три минуты после начала игры новичок "Зенита" Алексей Сутормин забил первый мяч во встрече. Через 20 минут полузащитник Максим Бачинский удвоил преимущество клуба с берегов Невы. Единственный ответный гол в исполнении южан был забит также в первом тайме, когда на 36 минуте отличился Никита Бурмистров.

Напомним, что у клубов российской премьер-лиги перерыв из-за матчей сборных. Чемпионат России возобновится 13 сентября матчем "Зенита" и тульского "Арсенала", о чем стало известно после публикации РПЛ календаря на оставшуюся часть 2019 года.

После восьми туров лидером премьер-лиги является "Краснодар" (17 очков), следом за ним располагаются "Зенит" и "Ростов", у которых также по 17 баллов, но они уступают "быкам" по дополнительным показателям.