Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Мосгордуму

Наблюдатель из Италии позитивно оценил организацию выборов депутатов Мосгордумы. Международный эксперт Альберто Бьянко заявил, что доволен тем, как проходят выборы в столичный парламент. Он оценил технологии, которые используются на выборах в России: новые КОИБы, видеотрансляции, видеонаблюдение и пр.

Нблюдатель из Франции, юрист Вероника Руэз особо отметила систему электронного голосования и назвала ее использование "очень эффективным". Несмотря на то, что консультации по улучшению работы системы давал французский специалист, в самой Франции такой системы пока нет, говорит Руэз, ее слова приводит "Интерфакс".