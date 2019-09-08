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8 сентября 201921:51 Наиля Аскер-Заде

Говоря о прибыли, Сечин процитировал Маркса

Говоря о прибыли, Сечин процитировал Маркса

В насыщенной программе визита в Приморье индийского премьера Нарендры Моди было и совместное с Владимиром Путиным посещение судостроительного комплекса "Звезда". Главы государств вместе поднялись на катер "Ураган" и отправились на верфь к городу Большой Камень. Там полным ходом идет модернизация предприятия и строительство нового сухого дока. О переменах на судоверфи "Звезда" лидерам России и Индии подробно рассказал Игорь Сечин — глава компании "Роснефть", ведущей в консорциуме инвесторов этого важнейшего для Дальнего Востока проекта. Только "Вестям недели" Игорь Сечин прокомментировал детали этой масштабной стройки.

Дальневосточный завод "Звезда" виден издалека — в небо врезается самый большой в стране подъемный кран "Голиаф". Его высота -136 метров (для сравнения: Big Ben – 96). Грузоподъемность — 1200 тонн. Под ним помещаются четыре стадиона "Лужники". Такое лучше один раз увидеть.

Посмотреть самую мощную в России, а в будущем и в мире, верфь приехали президент Владимир Пути и премьер Индии Нарендра Моди. Экскурсию по выставке провел Игорь Сечин – "Роснефть" — главный инвестор предприятия. Путин показывает индийскому премьеру модель ледокола "Лидер" с уникальным двигателем. Он будет заложен уже следующим летом. Для этого на заводе строят сухой док.

"Это самый крупный атомный ледокол в мире. Этот ледокол сможет ломать льды практически любой толщины — до четырех метров. Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по Северному маршруту", — сказал Владимир Путин.

Москва и Дели будут искать возможность совместной работы. Позже президент уточнил, что, возможно, отдельные суда частично будут строиться в России, а потом доводиться на верфях в Индии. Вот как возможную кооперацию комментирует глава "Роснефти". "Мы готовы исполнить любые заказы. Мы готовы к кооперации", — сказал Игорь Сечин.

Но если партнеры из Индии пока только присматриваются к будущему сотрудничеству с заводом "Звезда", многие иностранные компании, прежде всего европейские, уже активно работают с "Роснефтью". И это несмотря на то что компания находится под санкциями США и Евросоюза.

"Я бы выделил в этом ключе одного из самых сильнейших европейских операторов — голландскую верфь Damen. Мы сотрудничаем по газовозам, по их проектированию, по строительству. Мы работаем с корейцами, есть сингапурские верфи, с которыми мы сотрудничаем по шельфам, по шельфовой морской технике. Есть производители оборудования, например, General Electric", — пояснил Сечин.

Сегодня остро стоит задача загрузки верфи. Уже заключены контракты на строительство 39 судов, 28 из них заказала сама "Роснефть". Но чтобы их строить, нужен стальной лист определенных размеров. По железной дороге его доставить нельзя, а варить корпуса судов из заплаток очень дорого. В "Роснефти" есть план, как решить проблему.

"Наши железные дороги не могут провести лист длиной в 24 метра, который нужен для обеспечения эффективности строительства корпусов. И выходом здесь может быть строительство металлургического комплекса. Это предприятие должно располагаться в достаточной близости от нашей верфи, чтобы морем можно было доставить этот лист и использовать его", — отметил Игорь Сечин.

- То есть у "Роснефти" будет свой металлургический завод?

- Не у "Роснефти", а у консорциума, в который входит, например, "Газпромбанк". Мы в стадии проектирования находимся, поэтому это где-то лет через 5.

Завод "Звезда" словно вдохнул новую жизнь в городок Большой камень. Впервые отсюда не уезжают, а наоборот.

"Около 2,5 тысячи сотрудников работают на верфи. Средняя заработная плата — около 70 тысяч рублей. Для Владивостока, вообще для Приморья это неплохая зарплата, выше средней по краю", — отметил Сечин.

"Роснефть" не только крупнейший работодатель, но и ключевой поставщик нефтепродуктов для всего Дальнего Востока.

Что касается форума, то здесь "Роснефть" провела успешные переговоры с ключевыми партнерами, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона. Японии она предложила 15 проектов по нефти и газу. Но, начиная любой проект, Сечин руководствуется принципами, которые еще сформулировал автор "Капитала" Маркс.

"Как Карл Маркс уже давно сказал, капиталист ради прибыли на многое будет готов", — подчеркнул Сечин.

- А вы на многое готовы ради прибыли?

- Моя прибыль — это моя ответственность перед нашими людьми, перед президентом, и ради этого я на многое готов.

Текст: "Вести недели"

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