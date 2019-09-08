Выборы: атаки хакеров отбиты, мошенники разоблачены

На портал Центризбиркома РФ было совершено несколько хакерских атак, все отбиты, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин. Работа продолжается в штатном режиме, передает ТАСС.

Однако около 200 человек обратились в службу поддержки с требованием вернуть их бюллетени, рассказал глава электронного штаба Илья Массух. Ранее сообщалось о сбоях в работе электронной системы, но организаторы подтвердили, что это не приведет к потере голосов. Как выяснилось, звонившие не были даже зарегистрированы. Это были мошенники, уточняет РИА Новости. Подобные случаи решались на уровне кол-центра.