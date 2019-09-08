РКН и ЦИК сообщили о политической рекламе в Facebook и Google в день выборов

В Единый день голосования, 8 сентября, Роскомнадзор выявил в поисковой системе Google, социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политическую рекламу.

Ведомство расценивает это как вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в стране. Такие действия иностранных компаний в Роскомнадзоре назвали недопустимыми, пишет "Интерфакс".

Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев также заявил, что многие материалы, которые в воскресенье выдает Google, можно отнести к тем, при помощи которых оказывается влияние на избирателя. По мнению Булаева, это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела РФ, отмечает ТАСС.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уже пообещал, что это заявление заместителя главы ЦИК будет изучено и проработано самым тщательным образом. "И по результатам будет принято адекватное решение", — приводит слова Выборного РИА Новости.

Парламентарий добавил, что вмешательство во внутренние дела России должно повлечь за со собой как минимум административную и как максимум уголовную ответственность.