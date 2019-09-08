Сэнфорд попробует забрать у Трампа кресло президента

Бывший губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд будет участвовать в борьбе за президентское кресло в 2020 году. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News. Политик-республиканец намерен соперничать с однопартийцем — президентом США Дональдом Трампом. Ранее действующий президент официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Отвечая на вопрос телеведущего, почему он участвует в гонке, которую наверняка проиграет, Сэнфорд сказал, что кампания-2020 — "это начало долгой прогулки, которая начинается с первого шага».

59-летний Сэнфорд был губернатором Южной Каролины в 2003—2011 гг. В последние годы занимал пост члена Палаты представителей Конгресса США от Южной Каролины. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.