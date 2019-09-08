Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место по популярности в социальной сети Instagram среди россиян. Теперь действующий чемпион UFC после боя с Дастином Порье имеет 16 325 788 подписчиков.

С первой строчки самых популярных россиян Нурмагомедов сместил певицу и телеведущую Ольгу Бузову, на которую подписано 16 318 745 человек, сообщает Спорт24.Ru. Отмечается, что за предыдущую неделю прирост Хабиба в Instagram составил порядка 700 тысяч новых подписчиков. Примечательно, что около десяти процентов подписчиков Нурмагомедова и Бузовой являются общими.

Накануне Нурмагомедов во второй раз подряд защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. В третьем раунде титульного боя против Порье 30-летний россиянин выполнил удушающий прием, после которого американец сдался. В активе Хабиба теперь 28 побед при нуле поражений.