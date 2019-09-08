76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

Автор: Дмитрий Киселёв

Донбасс. Два параллельных процесса. Как сейчас модно говорить, разнонаправленных С одной стороны, и Европе и Москве по-прежнему хочется урегулировать гражданскую войну на юго-востоке Украины дипломатическим путем. Меркель и Макрон призывают как можно скорее провести нормандский саммит с участием Путина и Зеленского. Да и Кремль, в принципе, не против. Зеленскому на новенького — так вообще не терпится. С другой стороны, на границе с Донбассом ВСУ опять стали палить уже из крупных калибров.

2 сентября в рамках подготовки саммита "нормандской четверки" в Берлине встречались представители президентов четырех стран. От России — Владислав Сурков. По итогам дата саммита не согласована, но зато пожелания, которые позволят саммит провести, обозначены. Со стороны России это начало исполнения Минских соглашений прямо по пунктам, ранее согласованным Контактной группой.

Первое — разведение сил и средств конфликтующих сторон на трех участках соприкосновения — станица Луганская, села Петровское и Золотое. Об этом договорилась еще три года назад. Так зачем встречаться опять и вновь о чем-то договариваться, если старые договоренности не исполняются?

Второе — российское пожелание: зафиксировать на бумаге так называемую "формулу Штайнмайера", что также была предложена еще в 2016 году. Европе и России такая формула нравится. Сейчас Штайнмайер — президент Германии, а тогда — в бытность министром иностранных дел — предложил следующую формулу. В ней пять шагов. Для начала Украина принимает специальный закон о выборах в Донбассе. Потом проходят выборы. По итогам ОБСЕ публикует отчет, и если выборы справедливые и честные, то в Донбассе на временной основе вводится особый статус территории, предусмотренный Минскими соглашениями. Далее в Конституцию Украины вносятся изменения об особом статусе Донбасса. Он становится таким образом постоянным. И лишь после этого контроль на границе с Россией переходит к Украине.

"Формуле Штайнмайера" три года. Она уточняет технологию реализации Минских соглашений, которым уже исполнилось пять лет, а воз и ныне там. Собственно, вот о чем недавно говорили представители президентов четырех стран в Берлине. Если совсем просто, то позиции России, Франции и Германии сейчас ближе друг к другу, чем позиция Украины с любой из стран "большой тройки". Хотя, как помним, ранее новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обещал решить проблему Донбасса до Нового года.

Впрочем, процессы, как мы ранее отмечали, разнонаправлены. Так, недавно из Донецка пришло официальное сообщение о том, что впервые с начала перемирия, то есть с 21 июля, украинские войска стали палить из пушек крупного калибра. 152-хмиллиметровые снаряды крушили как минимум пять населенных пунктов на юге ДНР. Всего за неделю — восемь погибших и еще две женщины ранены. То есть дипломаты — в одну сторону, а украинские войска — в другую. И чему верить? И как в этих условиях проводить нормандский саммит? О чем говорить?

Автор: Александр Сладков

Донецк и Луганск празднуют. 8 сентября — день освобождения Донбасса от фашистов. 76-я годовщина. А в окопах — серость и обстрелы. Сигнализация — от диверсантов. Стаи прибившихся дворняг. Самые надежные укрытия — земляные карманы в траншеях, "лисьи норы", как 76 лет назад.

Заходим на линию фронта ближе к вечеру зафиксировать украинские обстрелы. В темноте снимаем с инфракрасной подсветкой. Перемирие, нарушаемое со стороны Украины, не прервано. Донбасская же сторона соблюдает прекращение огня безо всяких натяжек.

Украинцы используют хорошую оптику. Попадают в амбразуру с 800 метров.

А вот место, куда репортеров не допускают, но для нас сделали исключение. Закрытое подразделение Совместного центра по контролю и координации прекращения огня. Сюда поступает вся информация обо всех обстрелах ДНР. Источники — данные ОБСЕ, доклады командиров народной милиции и глав администраций пострадавших сел, сведения с собственных постов СЦКК.

"Мы обязательно эти данные перепроверяем. У нас не может быть никаких ошибок, у нас очень все четко поставлено. У нас целая система отработана", — пояснила Юлия Акопян, начальник мониторингового отдела представительства ДНР при Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Самая важная информация — о людях. Здесь считают вооружение, которого на линии фронта согласно Минским соглашениям быть не должно. Украинская техника. Шесть танков Т-64, пять танков Т-80, десять танков (тип не указан), три противотанковые пушки. СЦКК фиксирует, кто в кого стрелял и откуда.

"Мы знаем, что с этих позиций чаще всего вооруженные формирования Украины открывают огонь, соответственно, всегда измеряется расстояние, после чего мы проверяем рельеф местности, может ли вестись огонь с данного направления", — сказал один из сотрудников СЦКК.

Один из украинских обстрелов ДНР, совершенных недавно, можно считать уникальным. 40 снарядов весом под 50 килограммов, калибром 152 миллиметра, взорвались в маленьком донбасском хуторе Роза, полностью уничтожив его.

Это далекий тыл, до линии фронта — десять километров. Но украинские снаряды долетают уже и сюда. Специалисты СЦКК обязательно беседуют со всеми пострадавшими.

Фронтовая праздничная акция, в которой участвуют глава ДНР Денис Пушилин вместе с ветераном ополчения Александром Ходоковским. Бойцы внутренних войск готовят к запуску на территорию, контролируемую украинскими военными, коптер со Знаменем Победы, какое было поднято над Рейхстагом в 1945 году.

И вот вся эта конструкция, состоящая из надувных воздушных шаров, коптера и Знамени Победы, отправляется в сторону украинских позиций. Едва знамя приближается к их позициям, украинские войска открывают по нему огонь.

А в Луганске и Донецке праздники в честь 76-й годовщины освобождения от фашистов продолжаются.