Тема:

Рейтинги Роскачества 34 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 сентября 201908:00

Роскачество проверило шоколадные шарики

Global Look Press

Роскачество исследовало сухие завтраки – одно из наиболее популярных и удобных блюд для быстрого завтрака. Эксперты Роскачества выяснили, действительно ли эти завтраки можно назвать полезными, какое количество сахара и соли содержится в шоколадных шариках, добавляют ли производители консерванты и красители, и насколько соответствует действительности информация, указанная на маркировке.

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта. Они были исследованы по 222 показателям качества и безопасности.

Продукция 17 торговых марок была произведена в России (города Москва, Новочеркасск, Псков и Челябинск, Московская, Ростовская, Ульяновская и Челябинская области), а шоколадные шарики еще одного бренда — в Германии.


Отличники

Как выяснилось после исследования, шоколадные шарики торговых марок Globus (Россия) и Schär (Германия) соответствовали не только требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим положениям стандарта Роскачества (обязательным он не является). При этом на российский Знак качества может претендовать только товар торговой марки Globus ввиду его производства в России.


Безопасность

Во всей исследованной продукции эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, стафилококков и бактерий группы кишечной палочки. Также не выявлено содержания в шоколадных шариках искусственных консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и красителей.

Однако без серьезных нарушений не обошлось. В продукции пяти торговых марок — "ВкусВилл", "Дансония", "Лента", "О’кей" и Nesquik — эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин – охратоксин А. Он вырабатывается несколькими видами грибов Aspergillus и Penicillium, и может появляться в продуктах питания при выращивании сырья, его уборке, хранении, а также при производстве, хранении или транспортировке готового продукта.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна" устанавливает максимально допустимое содержание этого токсина в пшенице, ячмене, ржи, овсе, рисе, поставляемом на пищевые цели, на уровне не более 0,005 миллиграмма на килограмм. Согласно результатам лабораторных испытаний, количество охратоксина А в продукции торговой марки "Дансония" составляло 0,0165 миллиграмма на килограмм, "О’кей" — 0,0144 миллиграмма на килограмм, Nesquik – 0,0098 миллиграмма на килограмм, "Лента" — 0,0075 миллиграмма на килограмм, "ВкусВилл" — 0,0073 миллиграмма на килограмм. Ввиду серьезных нарушений по безопасности рейтинг товаров данных торговых марок обнулен.

Охратоксин А отличается нефротоксичностью – негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина. При этом острые отравления крайне редки.

Эксперты отмечают, что причиной наличия охратоксина А в шоколадных шариках могло быть отсутствие проверки основного и дополнительного входного сырья на наличие микотоксинов. А в идеале система борьбы с грибками должна работать на всех стадиях производственного цикла, уточняет помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Эксперты Роскачества также проверили сухие завтраки на содержание акриламида – токсичного продукта реакции аминокислоты аспарагина с редуцирующими сахарами (например, глюкозой) при жарке, запекании или обжаривании углеводсодержащих продуктов питания при температуре выше 120 градусов цельсия. Это актуально для сухих завтраков, так как они производятся методом термопластической (горячей) экструзии.

Превышений по данному показателю специалисты не зафиксировали ни в одном из исследованных ими сухих завтраков. А в продукции четырех торговых марок — "Кузя Лакомкин", "Лента", Krosby Choco и Schar — количество акриламида было ниже предела обнаружения.


Достоверность маркировки

Эксперты зафиксировали недостоверную массу нетто в завтраках торговой марки SPAR — фактическая масса продукта оказалась меньше заявленной более чем на 100 граммов. Также этот производитель указал на упаковке своих завтраков название "хлопья кукурузные" вместо "шоколадные шарики". Несоответствие указанной на упаковке пищевой ценности эксперты зафиксировали в маркировке 9 из 18 исследованных торговых марок.


Соль и сахар

В сухих завтраках, выяснили эксперты Роскачества, действительно содержится много сахара и соли. В продукции 15 торговых марок массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества. По массовой доле сахара требованиям опережающего стандарта Роскачества соответствуют три торговые марки: Globus, Schär и Mamori. Продукцию торговой марки Mamori, использующей в своей рецептуре мед вместо сахара, можно назвать полностью соответствующей общим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по сокращению свободных сахаров.

По массовой доле соли опережающему стандарту Роскачества соответствуют девять торговых марок: "ВкусВилл", "Коровка", "Кузя Лакомкин", "Ого!", "Хороший день", Globus, Nesquik, Schär и Spar.

При этом интересно, что технический регламент не обязывает производителей указывать количество содержащихся в их продуктах соли и сахара. Российское законодательство, устанавливающее требование к упаковке пищевых продуктов, не соответствует международным стандартам и лучшим практикам развитых и развивающихся стран, отмечает в связи с этим председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Ранее по теме

Сейчас

07:53

ДТП в Краснодарском крае: при столкновении двух иномарок погибли пять человек

07:29

Осужденный в США Виктор Бут впервые за 7 лет встретится с женой и дочерью

05:25

ЦИК Абхазии: действующий президент Рауль Хаджимба побеждает на выборах

03:43

British Airways отменила почти 2 тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

02:01

Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы довоенного времени

23:37

Четыре региона лидируют по явке молодежи на выборы в единый день голосования

21:32

ДТП в Дзержинске: пострадали 6 взрослых и 3 ребенка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В России подводят итоги Единого дня голосования

В России подводят итоги Единого дня голосования

3 часа назад
"Единая Россия" лидирует на выборах в местные парламенты

"Единая Россия" лидирует на выборах в местные парламенты

5 часов назад
Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве

Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Москве

4 часа назад

Трансляции

10:00

Пресс-конференция Кирилла Вышинского
10:00

Итоги Дня голосования в РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы довоенного времени

Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы довоенного времени

6 часов назад
Беглов: выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне

Беглов: выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне

6 часов назад
Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой

Собянин: Мосгордума стала политически разноплановой

4 часа назад
Топ-10 регионов России с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

Топ-10 регионов России с самой благоприятной ситуацией на рынке труда

2 часа назад
ЦИК Абхазии: действующий президент Рауль Хаджимба побеждает на выборах

ЦИК Абхазии: действующий президент Рауль Хаджимба побеждает на выборах

3 часа назад
Медведев уступил Надалю в финале US Open

Медведев уступил Надалю в финале US Open

4 часа назад
В ближайшие полтора года Россия поставит Индии зенитные ракетные системы С-400

В ближайшие полтора года Россия поставит Индии зенитные ракетные системы С-400

2 часа назад
Медведев доволен тем, что "Единая Россия" остается лидером

Медведев доволен тем, что "Единая Россия" остается лидером

10 часов назад
British Airways отменила почти 2 тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

British Airways отменила почти 2 тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

4 часа назад
Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер с почти 5 тысячами туристов на борту

Во Владивостоке пришвартовался круизный лайнер с почти 5 тысячами туристов на борту

3 часа назад
Осужденный в США Виктор Бут впервые за 7 лет встретится с женой и дочерью

Осужденный в США Виктор Бут впервые за 7 лет встретится с женой и дочерью

1 час назад
Мосгордума: предварительные итоги голосования

Мосгордума: предварительные итоги голосования

1 час назад
8 городов России, популярных для недорогих поездок осенью

8 городов России, популярных для недорогих поездок осенью

1 час назад
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

6 часов назад
Пляжный волейбол. Стояновский и Красильников выиграли финал Мирового тура

Пляжный волейбол. Стояновский и Красильников выиграли финал Мирового тура

7 часов назад
Дмитрий Медведев дал оценку использования цифровых участков в Москве

Дмитрий Медведев дал оценку использования цифровых участков в Москве

7 часов назад
Гимнастка Солдатова потеряла сознание во время "Кубка вызова"

Гимнастка Солдатова потеряла сознание во время "Кубка вызова"

9 часов назад
Поразительный Дальний Восток: жить стало комфортно и удобно

Поразительный Дальний Восток: жить стало комфортно и удобно

10 часов назад
Россия вспомнила жертв череды страшных терактов

Россия вспомнила жертв череды страшных терактов

10 часов назад
Говоря о прибыли, Сечин процитировал Маркса

Говоря о прибыли, Сечин процитировал Маркса

10 часов назад
76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

76-летие освобождения Донбасса: ВСУ обстреляли Знамя Победы

10 часов назад
Джонсон дымится и теряет силы

Джонсон дымится и теряет силы

11 часов назад
Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

Это просто космос какой-то: как Москва гуляла на День города

11 часов назад
ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

ВЭФ: рекорд, специальный вопрос и старейший политик мира

11 часов назад
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен "Русский родной язык"

11 часов назад
Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

Киселёв: это не оппозиция, а смутьяны

11 часов назад
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

12 часов назад
Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

Президенты России и Франции обсудили Украину и Иран

12 часов назад
Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

Вратарь "Спартака" Селихов снова повредил ахилл

12 часов назад
Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

Встреча с жителями Тулуна: к Путину вышли тысячи человек

12 часов назад
Шок-контент: как делают фейки про выборы

Шок-контент: как делают фейки про выборы

12 часов назад
Голунов получил "Камертон"

Голунов получил "Камертон"

12 часов назад
Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

Семак: Кокорин – один из лучших в России, хочу его возвращения в "Зенит"

14 часов назад
Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

Откровения пилота: еда для президента и "дичайшая болтанка"

17 часов назад
В Москве продолжают дорожать самые дешевые квартиры

В Москве продолжают дорожать самые дешевые квартиры

20 часов назад
Новая МРТ "видит" молекулярные изменения в мозге

Новая МРТ "видит" молекулярные изменения в мозге

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку