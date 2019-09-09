Роскачество проверило шоколадные шарики

Роскачество исследовало сухие завтраки – одно из наиболее популярных и удобных блюд для быстрого завтрака. Эксперты Роскачества выяснили, действительно ли эти завтраки можно назвать полезными, какое количество сахара и соли содержится в шоколадных шариках, добавляют ли производители консерванты и красители, и насколько соответствует действительности информация, указанная на маркировке.

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта. Они были исследованы по 222 показателям качества и безопасности.

Продукция 17 торговых марок была произведена в России (города Москва, Новочеркасск, Псков и Челябинск, Московская, Ростовская, Ульяновская и Челябинская области), а шоколадные шарики еще одного бренда — в Германии.



Отличники

Как выяснилось после исследования, шоколадные шарики торговых марок Globus (Россия) и Schär (Германия) соответствовали не только требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим положениям стандарта Роскачества (обязательным он не является). При этом на российский Знак качества может претендовать только товар торговой марки Globus ввиду его производства в России.



Безопасность

Во всей исследованной продукции эксперты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов, ГМО, трансизомеров жирных кислот, а также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, стафилококков и бактерий группы кишечной палочки. Также не выявлено содержания в шоколадных шариках искусственных консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и красителей.

Однако без серьезных нарушений не обошлось. В продукции пяти торговых марок — "ВкусВилл", "Дансония", "Лента", "О’кей" и Nesquik — эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин – охратоксин А. Он вырабатывается несколькими видами грибов Aspergillus и Penicillium, и может появляться в продуктах питания при выращивании сырья, его уборке, хранении, а также при производстве, хранении или транспортировке готового продукта.

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна" устанавливает максимально допустимое содержание этого токсина в пшенице, ячмене, ржи, овсе, рисе, поставляемом на пищевые цели, на уровне не более 0,005 миллиграмма на килограмм. Согласно результатам лабораторных испытаний, количество охратоксина А в продукции торговой марки "Дансония" составляло 0,0165 миллиграмма на килограмм, "О’кей" — 0,0144 миллиграмма на килограмм, Nesquik – 0,0098 миллиграмма на килограмм, "Лента" — 0,0075 миллиграмма на килограмм, "ВкусВилл" — 0,0073 миллиграмма на килограмм. Ввиду серьезных нарушений по безопасности рейтинг товаров данных торговых марок обнулен.

Охратоксин А отличается нефротоксичностью – негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина. При этом острые отравления крайне редки.

Эксперты отмечают, что причиной наличия охратоксина А в шоколадных шариках могло быть отсутствие проверки основного и дополнительного входного сырья на наличие микотоксинов. А в идеале система борьбы с грибками должна работать на всех стадиях производственного цикла, уточняет помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Эксперты Роскачества также проверили сухие завтраки на содержание акриламида – токсичного продукта реакции аминокислоты аспарагина с редуцирующими сахарами (например, глюкозой) при жарке, запекании или обжаривании углеводсодержащих продуктов питания при температуре выше 120 градусов цельсия. Это актуально для сухих завтраков, так как они производятся методом термопластической (горячей) экструзии.

Превышений по данному показателю специалисты не зафиксировали ни в одном из исследованных ими сухих завтраков. А в продукции четырех торговых марок — "Кузя Лакомкин", "Лента", Krosby Choco и Schar — количество акриламида было ниже предела обнаружения.



Достоверность маркировки

Эксперты зафиксировали недостоверную массу нетто в завтраках торговой марки SPAR — фактическая масса продукта оказалась меньше заявленной более чем на 100 граммов. Также этот производитель указал на упаковке своих завтраков название "хлопья кукурузные" вместо "шоколадные шарики". Несоответствие указанной на упаковке пищевой ценности эксперты зафиксировали в маркировке 9 из 18 исследованных торговых марок.



Соль и сахар

В сухих завтраках, выяснили эксперты Роскачества, действительно содержится много сахара и соли. В продукции 15 торговых марок массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества. По массовой доле сахара требованиям опережающего стандарта Роскачества соответствуют три торговые марки: Globus, Schär и Mamori. Продукцию торговой марки Mamori, использующей в своей рецептуре мед вместо сахара, можно назвать полностью соответствующей общим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по сокращению свободных сахаров.

По массовой доле соли опережающему стандарту Роскачества соответствуют девять торговых марок: "ВкусВилл", "Коровка", "Кузя Лакомкин", "Ого!", "Хороший день", Globus, Nesquik, Schär и Spar.

При этом интересно, что технический регламент не обязывает производителей указывать количество содержащихся в их продуктах соли и сахара. Российское законодательство, устанавливающее требование к упаковке пищевых продуктов, не соответствует международным стандартам и лучшим практикам развитых и развивающихся стран, отмечает в связи с этим председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.