Леклер из Ferrari выиграл Гран-при Италии, Квят сошел

На итальянском автодроме в Монце завершился 14 этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Италии. Главным триумфатором гонки стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Для него эта победа стала второй в карьере в "Ф1" и сразу второй подряд.

21-летний монегаск проехал 53 круга общей протяженностью в 306,720 километров за 1 час 15 минут 26,665 секунды. Следом за ним на финиш приехали пилоты Mercedes — финн Валттери Боттас и британец Льюис Хэмилтон. Они отстали от Леклера на 0,835 и 35.199 секунды соответственно.

Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Toro Rosso завершить гонку не смог. На 32 круге после пит-стопа у его болида возникли технические проблемы, и он был вынужден завершить гонку. Его партнер по команде Пьер Гасли финишировал на 11 месте.