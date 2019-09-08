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Конфликт между США и Ираном 49 минут назад

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8 сентября 201918:08

Танкер Adrian Darya продал нефть во время рейса

Иранский нефтяной танкер Adrian Darya (бывший Grace 1), находясь в море, продал нефть, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Сейчас судно пришвартовано у одного из побережий Средиземного море, ранее представитель правительства Ирана Али Рабии утверждал, что не в курсе его пункта назначения. Говорилось, что танкер может разгрузиться в портах Турции или Кипра.

Власти Гибралтара 4 июля заподозрили Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. Несколько членов экипажа судно были задержаны в рамках расследования. Через месяц было принято решение об освобождении танкера, который направился в Средиземное море. Иран счел это своей дипломатической победой.

Через несколько дней США выдали ордер на арест Grace 1, постановив, что танкер с грузом и 995 тысяч долларов подлежат конфискации из-за нарушения американских законов. Гибралтар отказался задерживать судно, сославшись на отличия между европейскими и американскими санкциями, и судно покинуло гибралтарские воды, передает РИА Новости.

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